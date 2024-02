Le Monastère. Séjour ski organisé à la Mongie pour les jeunes du Monastère

Ils étaient 26 jeunes à participer au séjour ski, organisé à La Mongie par l’Agas. Le déficit en neige n’a pas empêché les jeunes de vivre de bons moments sur les pistes et lors des moments collectifs. Merci à Alex, Adèle, Mathéo et Laetitia les animateurs de cette belle semaine, merci aux jeunes et à leurs familles pour leur confiance et rendez-vous en 2025… en espérant que la neige existe encore ! Le ski terminé, l’Agas proposera de découvrir des activités en famille, jouer en famille, faire du sport en famille… C’est ce qui sera proposé ce printemps.

Enfants, jeunes parents, grands parents préparez-vous à partager à vivre de grands moments ensemble ! Au programme : "Rando-orientation" à la découverte des activités de pleine nature ; sortie découverte du "Disc-golf" à Sauveterre-de-Rouergue ; journée multisport "parents enfants" ; tournoi familial de jeux traditionnels