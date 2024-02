Naucelle. Une médiathèque intergénérationnelle et plus que jamais… à la page

Marie Lutran présentait devant les élus, lors de la dernière séance publique du conseil municipal, le bilan annuel 2023 de la médiathèque. Un bilan largement positif, le nombre de prêts est en augmentation de 1 098 par rapport à 2022. La bibliothèque peut s’appuyer sur 500 abonnés actifs, répartis notamment avec 44 % chez les moins de 14 ans et 91 % qui résident sur le Naucellois.

Accueil des scolaires

Les "48 heures BD" ont permis de faire découvrir les lieux aux plus jeunes. Par ailleurs, quarante groupes ont été accueillis l’année passée. Et si 2023 fut riche en évènement, 2024 s’annonce, elle aussi, comme des plus prometteuses. Une palette d’animations intergénérationnelles au sens large du terme est déjà sur les rails : engagement au projet "des livres et des bébés" porté par la médiathèque départementale, des interventions à l’Ehpad de la Fontanelle, une participation au 48 h de la BD, l’évènement majeur du 1er semestre. Au mois du novembre, on retrouvera des projections gratuites, une 2e animation proposée par la médiathèque départementale, dans le cadre du film documentaire. L’accueil des groupes sera maintenu, et même amplifié, avec l’accueil de classes scolaires, en lien avec des interventions auprès des tout-petits (RPE et micro-crèches).

Mais la bibliothèque ne serait pas ce qu’elle est "sans le dynamisme et le professionnalisme de Marie et Sandrine qui n’ont de cesse dans une cadre agréable, d’accueillir toujours avec sourire, professionnalisme et l’envie indéfectible de donner le goût de lecture".

Prix 8 € / an, Famille (2 parents : 13 €), réduits (5 €). Les horaires sont adaptés pour recevoir un large public. Contact : 05 65 67 82 95, mediatheque@naucelle.fr