Colombiès. Les écoliers initiés à la plantation

En partenariat avec l’association "Arbres, Haies et Paysages" et la Fédération des chasseurs de l’Aveyron, les grandes sections de l’école primaire de Colombiès ont bénéficié d’une véritable leçon de choses sur la haie, ses essences, son utilité pour la faune sauvage et d’une façon plus large pour le maintien de la biodiversité et la lutte contre le réchauffement climatique.

De la théorie aux travaux pratiques, ils ont ensuite mis les mains dans la terre et avec l’aide des agents communaux et des chasseurs, ils ont réalisé l’ensemble des plantations prévues au programme ce jour-là.