Automobile : le copilote ruthénois Bastien Dumas fait équipe avec un espoir du rallye français

Le copilote ruthénois effectuera une saison sous les couleurs de la fédération aux côtés du Tarnais Quentin Vialatte, vainqueur du programme Rallye jeunes.

« Cela s’est fait tout bêtement. Je connaissais Quentin pour l’avoir croisé à plusieurs reprises sur des rallyes où il venait en tant que spectateur. » La relation entre Bastien Dumas, copilote ruthénois, et Quentin Vialatte va changer de nature. L’Aveyronnais va épauler ce grand espoir français tout au long de la saison.

Lauréat de Rallye jeunes, un programme fédéral qui a pour but permet de développer les talents en devenir, ce dernier a gagné la possibilité d’évoluer en 2024 en championnat de France des rallyes, sous les couleurs de la FFSA. « Il a tout juste 18 ans et vient de décrocher son permis il y a trois mois environ, précise Bastien Dumas. Pour l’anecdote, il est le plus jeune vainqueur de Rallye jeunes. Et c’est lui qui est venu me solliciter pour courir à ses côtés. »

Quentin Vialatte, un novice prometteur

Son pilote présente un profil singulier : il s’agit d’un véritable novice, avec aucun rallye au compteur et dont la découverte d’une voiture de compétition date de mi-février, lors d’essais privés. Les épreuves sélectives de Rallye jeunes ont en effet eu lieu sur des circuits fermés, avec des voitures de série. « C’est un challenge intéressant à relever et quand on voit les pilotes qui sont sortis de rallye jeunes (NDLR, Sébastien Ogier, 8 fois champion du monde ; Adrien Fourmaux, monté sur le podium lors de la manche de WRC en Suède il y a deux semaines ; Yohan Rossel, champion du monde WRC 3 et pilote actuel WRC 2, etc.), je me dis que courir sous l’encadrement de la fédération peut permettre de progresser et d’ouvrir des portes. Mais c’est aussi et surtout pour aider Quentin », avance le Ruthénois.

Bien que débutant en rallye, le Tarnais a déjà démontré qu’il possède un bon coup de volant. Il a terminé au premier rang des 6 000 engagés dans le challenge devant Valentin Ascenzi, lui aussi qualifié, qui a déjà deux saisons en Clio Trophy à son actif et qui était en tête du Clio trophy lors du dernier Rouergue avant d’être contraint à l’abandon. Quentin Vialatte s’est fait la main sur des simulateurs dont il est un adepte et avec lesquels il est monté à plusieurs reprises sur des podiums de grands challenges Esport, avec notamment un titre de champion de France et un top 5 mondial. « Les simulateurs se rapprochent vraiment de la réalité », note son partenaire aveyronnais.

Moins de rallyes avec Jean-Michel Da Cunha à son programme

En s’engageant dans ce nouveau challenge, Bastien Dumas va réduire sa collaboration avec Jean-Michel Da Cunha, son acolyte habituel. « Il a très bien compris l’opportunité que j’avais et il me soutient totalement. Je serai à ses côtés dès que cela sera possible », lance le copilote de 28 ans.

En attendant, le duo Dumas-Vialatte se lance dans le grand bain vendredi 23 février sur le rallye national de la Côte fleurie, dans le Calvados, avec pour ambition d’apprendre la monture, une Opel Corsa Rally 4, et surtout d’être à l’arrivée. Ensuite, l’équipage participera fin mars aux Vignes de Régnié, dans le Rhône, une épreuve qui prive Bastien Dumas du rallye de Vallon de Marcillac, qui se déroule à la même date. Puis rendez-vous au national du pays de Gier, dans la Loire, avant de goûter championnat de France, lors du mythique Rhône-Charbonnières, mi-avril. « Le reste de la saison dépendra des résultats de ces premières épreuves, peut-être du mixte asphalte terre ou bien du tout asphalte », expose l’Aveyronnais.

Pour être au top sur ces premières épreuves, le binôme a participé récemment à un stage de prise de notes chez Julien Ingrassia, octuple champion du monde au côté de Sébastien Ogier. « C’était très instructif, en particulier pour Quentin qui n’en avait jamais pris », ajoute Bastien Dumas qui attend avec impatience de se glisser dans le baquet à droite de Quentin Vialatte, afin de prendre le départ d’un nouveau challenge.