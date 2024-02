Villefranche-de-Rouergue. Bal traditionnel à la Madeleine, ce samedi soir

Rendez-vous ce samedi pour une journée festive dans le cadre des semaines occitanes, à la salle de la Madeleine. Au programme pour débuter en fanfare un stage d’accordéon diatonique animé par Rémi Geoffroy, accordéoniste et compositeur, musicien complet et éclectique. Bercé durant son enfance par les musiques traditionnelles et qui a su trouver son chemin musical singulier. Une figure connue en France et en Europe où il anime concerts, ateliers et bals. Le stage est limité à 12 personnes pour joueurs confirmés. Inscription au 06 38 58 38 56.

La soirée festive

À l’affiche du Festibal à partir de 21 h 00, le groupe Camin Fasèm constitué de musiciens traditionnels du Villefranchois. Il est à l’origine du Festibal de musiques traditionnelles de Najac, il y a bientôt 30 ans, comme le temps passe… Infatigables bourlingueurs de bals trads, puise dans le répertoire du Massif central en accordant une large part au chant, aux bourrées, scottishes, mazurkas et polkas. Une invitation irrésistible à danser.

Venta Civada, autre groupe invité, proposera aux "aficionados" des musiques traditionnelles puisées principalement en Rouergue. Les accents de la cabrette, la rythmique de l’accordéon diatonique, la sonorité envoûtante de la vieille à roue et la voix en lenga nostra entraîneront le nombreux public sur les mélodies éternelles de l’Occitanie. Entrée 12 euros.

Réservations au 05 65 57 51 62, repas partagé en suivant.