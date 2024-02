Les jeunes LGBTQ+ sont les plus accros aux jeux vidéo

(ETX Daily Up) - Près de 80% des jeunes LGBTQ+ jouent à des jeux mobiles chaque semaine, soit 10 points de plus que leurs homologues non-LGBTQ+, selon une étude de YPulse. Ce chiffre démontre une véritable passion pour le gaming au sein de cette communauté, qui se distingue également par un engagement plus fort et des besoins spécifiques.

Au-delà des heures passées sur les écrans, le gaming représente pour les jeunes LGBTQ+ un espace de construction identitaire et de communauté. 68% d'entre eux se considèrent comme des "gamers", contre 63% des jeunes non-LGBTQ+.

Ils sont d'ailleurs les plus réguliers quand il s'agit de jouer et ce, sur n'importe quel type d'appareil. S'ils jouent sur tous les supports, les jeux sur mobile sont les plus appréciés. Près de 8 jeunes américains LGBTQ+ sur 10 s'adonnent aux jeux mobiles chaque semaine, soit 10 points de plus que leurs homologues non-LGBTQ+, d'après une étude réalisée par YPulse*. Cette passion se traduit par une implication quotidienne accrue : 43% des joueurs LGBTQ+ déclarent jouer sur mobile tous les jours, contre 37% des non-LGBTQ+. Cette tendance se confirme sur tous les supports : ordinateurs (+9 points), consoles et réalité virtuelle (+6 points).

Le jeu vidéo, un refuge et un outil de bien-être

47% des jeunes LGBTQ+ déclarent jouer pour échapper à la réalité, contre 32% des non-LGBTQ+. Ce chiffre met en lumière le besoin d'évasion et de soutien psychologique ressenti par cette population souvent confrontée à des discriminations. Il n'est donc pas étonnant que 51% d'entre eux jouent pour se détendre et gérer le stress, contre 41% des non-LGBTQ+.

Un marché à ne pas négliger

Malgré cette immersion dans le monde virtuel, la représentation LGBTQ+ dans les jeux reste insuffisante. Seuls 2% des jeux proposent des personnages ou des scénarios LGBTQ+, alors que 17% des joueurs actifs s'identifient comme tels, souligne l'étude "GLAAD's 2024 Gaming report", menée par Nielsen auprès de 1452 joueurs actifs sur PC/console aux Etats-Unis. Ce décalage souligne une opportunité pour l'industrie du jeu vidéo de répondre aux attentes d'un public engagé et en pleine croissance.

Les dépenses moyennes annuelles liées au jeu vidéo chez les jeunes LGBTQ+ (198 dollars) dépassent de 41 dollars celles des non-LGBTQ+ (157 dollars). Un montant qui souligne le potentiel économique important que représente cette communauté pour les marques et les développeurs.

C'est ce qu'ont d'ailleurs senti certains éditeurs de jeux vidéo, en misant de plus en plus sur la diversité au sein de leurs programmes.





*Le rapport pour l'Amérique du Nord est basé sur des enquêtes menées auprès de 1500 jeunes de 13 à 39 ans aux États-Unis et au Canada, en octobre 2023.