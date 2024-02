METEO. Dépression Louis : 27 départements en vigilance orange, des vents violents et des pluies traversent le pays

De violentes rafales de vent au pied des Pyrénées et des cours d'eau en crue : le front froid de la dépression s'enfonce vers l'est, du sud-ouest au nord-est de la France, avec des rafales de vent entre 100 et 110 km/h. Le point.



La Vendée et les Deux-Sèvres copieusement inondés, mais de grosses pluies aussi sur le Nord, voire de la grêle, et des vents violents du pied des Pyrénées au nord de la France, en passant par la Bretagne : ce jeudi dans l'après-midi et en soirée, la dépression Louis va générer le passage d’un front froid producteur de puissantes rafales de vent sur les deux tiers de la France. Elles pourront atteindre 90 à 110 km/h jusque dans l’intérieur, notamment sur les Hauts-de-France, la Normandie, l'Île-de-France, l'Eure-et-Loir, les Ardennes, la Marne, la Meuse mais aussi sur les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées. ces rafales pourront atteindre 130 km/h en soirée sur l'extrême nord du pays et en Normandie, détaille Météo Express.

Dans le centre-ouest, d'abondantes pluies sont tombées sur la Vendée et les deux-Sèvres, avec des rafales à 125 km/h. Si la vigilance orange pour les pluies et les inondations a été levée pour ces deux départements, les Deux-Sèvres sont entrés en vigilance orange pour les crues.

Les vents qui accompagnent les passages pluvieux et les averses sur les départements en orange "vent" peuvent prendre un aspect tourbillonnaire. Sur les côtes, les rafales peuvent atteindre les 120 à 130 km/h, ajoute Météo France.

27 départements en vigilance orange

Louis continue de secouer la France et seulement 5 départements (Var, Vaucluse, Bouches-du-Rhône et les deux départements corses ne sont concernés par aucune vigilance.

27 départements au total sont en vigilance orange : 26 pour les vents violents (nord, Normandie et région parisienne, ainsi que les Pyrénées-Orientales, et en Occitanie le Gers, les Hautes-Pyrénées et le Gers) et donc un pour les crues, les Deux-Sèvres.

La pluie et les risques d'inondations continuent de placer 42 départements en vigilance jaune les Alpes du Nord et une moitié nord du pays, excepté la point de Bretagne et l'est.

Louis agite la quasi-totalité de la France. Météo France

Le Cantal en vigilance neige et verglas

Des orages peuvent éclater en soirée sur la façade atlantique des Côtes-d'Armor aux Pyrénées-Atlantiques, la Manche, le Calvados, le Nord et le Pas-de-Calais, placés en vigilance jaune.

Enfin le Cantal est pour l'heure le seul département placé en vigilance jaune pour la neige et le verglas dès ce jeudi 22 février en soirée et pour toute la journée de demain.