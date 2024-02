Déchets : sur la base du volontariat, voici le nouveau système de collecte mis sur les rails en Aveyron

Projet politique fort de 2024, la fin de la collecte des ordures au porte à porte et le déploiement des points d’apport volontaire débutent sur une partie de la communauté de communes. Un changement d’habitude conséquent pour les habitants qui doit permettre de réduire les coûts de la gestion des déchets.

À partir de début mars, le nouveau système de collecte des déchets ménagers sera déployé sur un premier secteur, à Decazeville (côte de la Vitarelle et La Réclusie jusqu’au Prades), Viviez (Bourg, Pont et Le Crouzet), Aubin (bourg, Le Crouzet, Campargue, Le Sicol, Le Gua) et à Cransac, uniquement sur l’artère principale. Ce nouveau dispositif prévoit la fin du ramassage des déchets en porte-à-porte et la mise en place de points d’apport volontaire pour déposer les ordures ménagères résiduelles et des emballages ou papiers recyclables.

"Un gros changement et un sacré challenge"

"Nous préparions ce schéma des ordures ménagères depuis 2 ans. Nous entrons maintenant dans son application concrète. […] C’est un gros changement et un sacré challenge ", avoue le président de la communauté de communes François Marty, dont les équipes se sont inspirées de l’expérience de l’Ouest Aveyron et de Rodez. Des secteurs déjà engagés dans cette transition, qui ne fait pas l’unanimité auprès des habitants, motivée par l’augmentation considérable de la taxe générale sur le traitement des déchets et l’augmentation des coûts de fonctionnement des collectivités.

"Nous partons d’une feuille blanche"

Cette année, 80 premières colonnes, pour un montant de 253 000 €, seront installées. "Nous partons d’une feuille blanche. Nous ne connaissons pas encore le nombre total de points d’apport volontaire qui seront nécessaires", indique la vice-présidente de Decazeville communauté Christine Teulier, qui mesure le travail à effectuer auprès de la population. "Dans les réunions publiques faites à Aubin [dans le cadre des élections municipales anticipées], il y a eu des questions là-dessus. Il y a une certaine appréhension, les habitants ont besoin d’explications."

Une carte des différents points de collecte

Un courrier, avec une carte des différents points de collecte et des précisions sur le fonctionnement, sera donc distribué dans chaque boîte aux lettres des habitants concernés par le dispositif, qui se déploiera à Firmi et sur une partie rurale de Decazeville en juin, dans la ville de Decazeville en avril 2025 pour couvrir l’ensemble du territoire de la communauté de communes en 2026.

"Il y aura aussi une distribution de deux cabas pour collecter les déchets jaunes et le verre", explique Catherine Dhenin, technicienne communautaire en déchets et prévention. Ces derniers pourront être jetés en vrac dans les conteneurs, contrairement aux déchets ménagers résiduels toujours collectés dans des sacs noirs fermés. Un tout nouveau camion, d’une valeur de 400 000 €, équipé d’une grue de 18 tonnes et de 10 mètres de hauteur, sillonnera le territoire pour collecter les déchets dans ces nouveaux points d’apport volontaire. "Tous les chauffeurs sont partis en formation pendant une semaine et ont observé chaque point de collecte. Une société aveyronnaise est venue nous démarcher. Ils ont un système connecté pour connaître le taux de remplissage à distance", précise Philippe Gladin, agent en charge des ordures ménagères.

Un investissement conséquent

"Les investissements dépassent le million d’euros avec l’achat des colonnes, le camion, l’entretien de nos déchetteries… Il y aura aussi des efforts conséquents sur l’achat des composteurs et ce sera concrétisé après le vote du budget fin mars", annonce François Marty. "Il faut qu’on arrive à trier au maximum, et qu’on ait moins de sacs noirs. On parle tous les jours des problèmes d’environnement. C’est un enjeu majeur." Une communication sera ainsi bientôt lancée pour inciter les habitants au compostage. "C’est très important car le déchet qui n’est pas collecté ne coûte pas", résume Catherine Dhenin.