Aveyron : concerts, bals, quines, visites, où sortir ce week-end des 23, 24 et 25 février ?

Voici une liste non-exhaustive d'idées de sortie, pour tous les goûts, de ce week-end des 23, 24 et 25 février aux quatre coins de l'Aveyron.

Vendredi 23 février

Auriac-Lagast.

- Concours de belote proposé par le comité des fêtes, à 19 h 30 à la salle des fêtes.

Luc.

- Gala organisé par Accordéon en Rouergue, à 21 h à l’espace d’animation.

Le Nayrac.

- Concours de tarot, à 20 h 30, au bar-tabac Chez Marlène.

Saint-Jean-Delnous.

- Loto du comité des fêtes, à 20 h 30, à la salle des fêtes.

Saint-Martin-de-Lenne.

- Cabaret d’improvisation théâtrale avec la troupe Les Improximatifs.

Salles-Curan.

- Challenge de belote organisé par le comité des fêtes des Canabières, à 20 h 45, à la salle des fêtes.

Sébazac-Concourès.

- Concours de belote organisé par le comité des fêtes, à 20 h 30, à la salle des fêtes.

Thérondels.

- Soirée Les bronzés sont givrés, à 19 h 30, à la salle des fêtes.

Samedi 24 février

Aubin.

- Soirée théâtre organisée par la Fraternelle pétanque le Gua, à 21 h, à la salle Pierre-Beffre.

Calmont.

- Soirée théâtrale avec la troupe Bruits de Couloirs au profit du Téléthon, à 20 h 45, à la salle des fêtes de Ceignac.

Camjac.

- Repas organisé par le comité des fêtes de Frons, à la salle des fêtes.

Curan.

- Super quine organisé par le Sport quilles de Curan-Bouloc, à 20 h 30, à la salle des fêtes.

Espalion.

- Apéro concert avec le groupe La Déryves et Les souvenirs de Nestor, à 19 h, au centre Francis-Poulenc.

Graissac.

- Théâtre avec Les Martagons de l’Aubrac, à 21 h, à la salle d’animation.

Laissac.

- Quine des sapeurs-pompiers, à 20 h, au centre administratif.

Lédergues.

- Soirée animée par Véronique Pomies avec repas canard et danse.

Mur-de-Barrez.

- Tournoi de jeux de société, à 14 h, à la salle des fêtes.

Pierrefiche.

- Apéro-concert, à 19 h 30, à la salle des fêtes.

Rieupeyroux.

- Goûter rissoles, à 14 h 30, à la Maison pour Tous.

Rodez.

- Quine du judo, à 20 h, à la salle des fêtes.

- Soirée théâtrale avec Les Comédiens au Chariot, à 20 h 30, à la salle Paul-Astruc.

Saint-Félix-de-Lunel.

- Soirée apéro-concert, à 20 h, à la salle des fêtes.

Sébrazac.

- Concours de belote organisé par l’association Sébrazac Initiative, à 21 h, à la salle des fêtes.

La Selve.

- Quine de la chasse, à 20 h 30, à la salle des fêtes de Lagarde.

Villefranche-de-Rouergue.

- Bal avec des musiciens traditionnels, à la salle des fêtes de la Madeleine.

Dimanche 25 février

Arvieu.

- Quine de l’association Pareloup football, à 14 h, à la salle des fêtes.

Baraqueville.

- Petit-déjeuner avec tête de veau ou tripous, à 8 h 30, à la salle des fêtes de Lax.

- Quine du relais paroissial, à 14 h, à la salle des fêtes de Lax.

Bozouls.

- Tournoi de poker avec Le Bozouls Poker Club, de 10 h à 19 h.

Brommat.

- Quine du Carladez Goul Sportif, à 14 h 30, à la salle des fêtes.

Castanet.

- Concert organisé par Ségala cancer avec les chorales "Au fils des champs" et "Ces gars-là", à 15 h à l’église de Lardeyrolles.

Colombiès.

- Quine humanitaire organisé par la paroisse Notre-Damed du Haut Ségala, à 14 h, au hall sportif.

Druelle.

- Quine du club des aînés, à 14 h, à la salle des fêtes.

Gramond.

- Quine du Sport quilles, à 14 h.

Laissac.

- Thé dansant avec Christian Luc et son orchestre, à 20 h.

Luc.

- Vide-greniers avec l’association Les amis du clocher Saint-Martin, de 8 h à 17 h, à l’espace animation.

Marcillac-Vallon.

- Petit-déjeuner avec des tripous et fritons chauds organisé par l’association Lou Bringaïres, à 8 h.

Le Nayrac.

- Bal des enfants et bal traditionnel, à 14 h 30, à l’espace multiculturel.

Réquista.

- Thé dansant du Sport quilles réquistanais, à 16 h, à la salle de spectacle.

Rignac.

- Quine organisé par l’ADMR, à 14 h 30, à l’espace André-Jarlan.

Saint-Amans-des-Cots.

- Quine des pompiers, à 14 h, à la salle polyvalente.

Saint-Saturnin-de-Lenne.

- Théâtre avec la troupe Scèn’iors de bruits de couloirs, à 15 h, à la salle des fêtes.

Sévérac-l’Église.

- Petit-déjeuner tripoux et tête de veau, à 8 h, à la salle des fêtes.

Viviez.

- Quine de l’école de rugby RBOA, à partir de 14 h 30.

Mardi 27 février

Luc-la-Primaube.

- Association l'Age d'Ord : thé dansant à partir de 14 h 30 avec Veronique Pomies. Entrée : 10 €, à la salle d'animation.