Comme dans le Lot-et-Garonne, va-t-on vous supprimer le permis de conduire si vous téléphonez au volant ?

La Préfecture et la gendarmerie sont excédées par la multiplication de ce type d'infraction routière, responsable chaque année de 10 % des accidents mortels. Désormais, le permis des contrevenants leur sera retiré.

Dans le Lot-et-Garonne, gendarmes et préfecture en ont ras-le-bol. Échaudés par un mauvais bilan de la sécurité routière dans le département, ils constatent également une chose : la multiplication des infractions pour usage du téléphone au volant, une pratique totalement interdite qui d'ordinaire est passible d'un retrait de 3 points du permis de conduire et de 135 € d'amende, et qui est responsable chaque année d'un accident mortel sur dix.

En 2019, 75 % des jeunes conducteurs reconnaissaient par exemple conduire en téléphonant.

11 PV pour usage du téléphone au volant par jour en 2023

Pas suffisant pour le préfet du Lot-et-Garonne Daniel Barnier, qui au vu du mauvais bilan comptable 2023, a demandé aux gendarmes de durcir le ton, notamment pour avoir téléphoné en conduisant. L'an dernier, les gendarmes lot-et-garonnais ont infligé 4 028 PV pour cette seule infraction soit 11 par jour. " Certaines semaines, nous avons compté plus de 100 infractions de ce type", commente le colonel Houzé à La Dépêche du Midi. Un fléau qui n'est pas propre à ce département : en Aveyron par exemple, 1 650 euros d'amende pour usage du téléphone au volant ont été relevés en 2022, combien en 2023 ?

6 mois de retrait de permis maximum

Alors, dans le Lot-et-Garonne, même "avec discernement", gendarmes et préfecture ont décidé de sévir : désormais, le permis sera retiré aux conducteurs qui commettent une infraction supplémentaire en utilisant leur portable.

Concrètement, tout en téléphonant au volant, si vous faites un excès de vitesse, refusez la priorité à un piéton, ne respectez pas les feux rouges ou la signalisation, votre permis peut vous être retiré sur le champ.

Et ce, grâce à une mesure entrée en vigueur le 22 mai 2020 qui permet cette rétention du permis, pour une durée maximale de 6 mois.