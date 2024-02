CARTES. Météo : neige, orages, grésil, pluies : un ciel perturbé et des crues, 61 départements en vigilance jaune

Le Sud-Ouest notamment connaît un épisode instable de giboulées orageuses de pluie, neige et grésil. Le point ce vendredi 23 février après-midi.

La dépression Louis, active depuis ce jeudi, a amené dans son sillage un épisode météo où les pluies se succèdent en giboulées, entrecoupées de brèves éclaircies, voire d'orages, et de chutes de neige ou de grésil, avec une chute des températures. Ce vendredi 23 février, le ciel est instable sur les trois quarts du pays, exception faite du sud-est et du littoral méditerranéen. C'est à l'ouest que les conditions météo sont les plus turbulentes.

61 départements en vigilance jaune Météo France

Cette instabilité est particulièrement sensible sur le sud-ouest de la France avec des cumuls de pluies importants, pouvant atteindre les 70 à 80 mm sur les deux journées des vendredis 23 et samedi 24 février, en particulier pour le département des Landes, et dans une moindre mesure la Gironde et les Pyrénées-Atlantiques. La Manche, la Vendée et le Pas-de-Calais connaissent aussi de fortes précipitations (vigilance jaune).

De la neige est attendue à partir de 800 m sur le Massif Central, notamment sur le Cantal et sur l'Aubrac, sur les Pyrénées entre 900 et 1 000 m, et même sur la Corse à partir de 1 000 m.

Crues, pluies, neige, verglas : 61 départements en vigilance jaune

Dans le Massif Central, 4 départements sont placés en vigilance jaune pour la neige et le verglas :

Creuse

Corrèze

Cantal

Aveyron

Dans le Sud-Ouest, le vent soufflera encore fort sur 7 départements (vigilance jaune) :

Charente-Maritime

Gironde

Landes

Pyrénées-Atlantiques

Hautes-Pyrénées

Gers

Haute-Garonne

Les quatre premiers départements de cette vigilance jaune "vent" sont aussi placés en vigilance jaune pour les orages, avec les 4 départements suivants :

Seine-Maritime

Ain

Isère

Drôme

Enfin 43 départements du sud-ouest, du centre-ouest, de Normandie, du Nord et du Nord-est sont en vigilance jaune pour les crues.