Football : deux duels entre D1, une D2 et une D3 pour déjouer les pronos en quarts de finale de la coupe de l'Aveyron

Après les Aveyronnaises le week-end précédent, c’est au tour de leurs homologues masculins de tenter de rejoindre le dernier carré de la coupe de l’Aveyron, samedi 24 et dimanche 25 février.

Bozouls, Montbazens-Rignac, Lévézou et Naucelle-Rieupeyroux ont déjà leur billet pour les demi-finales de la coupe de l’Aveyron féminine. Qui va les rejoindre du côté des hommes ? Les premiers éléments de réponse arriveront samedi 24 février, dans la soirée ! L’élite départementale est fortement majoritaire dans ces quarts de finale, avec six formations. Tandis que Combes (D2) et Villecomtal-Mouret (D3) tenteront de déjouer les pronostics pour rallier le tour suivant.

Ce sont d’ailleurs les Combois qui ouvriront le bal, chez eux, face à Aguessac (D1), à 19 heures. Un déplacement chaud et piégeux dans le Bassin pour les pensionnaires de l’élite.

Combes et Villecomtal-Mouret pour déjouer les pronostics

À 20 heures, deux chocs de D1 opposeront Bas Rouergue à Espalion et Naucelle à Comtal II. Le tenant du titre espalionnais défendra vaillamment sa peau pour poursuivre son invincibilité dans la compétition et ainsi prétendre à sa succession. Les hommes de Maxime Vabre, emmenés par leur buteur Loïc Pomies, auront à cœur de mettre un terme à l’aventure des sang et or dans leur antre de la Brunarie à La Fouillade. La partie pourrait être spectaculaire entre le 4e et le 8e.

Après le vainqueur, c’est le finaliste qui sera en danger à la même heure. Comtal II se déplace chez les Naucellois (vainqueurs en 2019), revenus dans le coup après un début de saison difficile. L’avantage du terrain pourrait faire la différence face au leader de D1, plus habitué à la pelouse synthétique qu’à la naturelle. Une véritable partie d’échecs entre les coaches Abdelkader Medjahri, côté Naucelle, et Jésus Arca, côté Comtal II.

Dimanche 25 février, le Petit Poucet Villecomtal-Mouret-Pruines-Entraygues (D3) clora ces quarts en accueillant les Sud-Aveyronnais de Saint-Georges-de-Luzençon, 6es de D1. Avec le rêve de revenir dans le dernier carré cinq ans après s’y être incliné. Le stade du petit village de Mouret sera en ébullition.