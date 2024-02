Decazeville. Gaëlle Brenon propose de bien gérer votre cerveau

C’est nouveau à Decazeville, l’ouverture de consultation Neurofeedback dynamique NeurOptimal. Quesako ? C’est une méthode d’entraînement cérébral qui permet de communiquer avec le système nerveux central. "Et le système nerveux central est la tour de contrôle de tout notre être. Celui qui gère ma respiration, ma digestion, les battements de mon cœur, mes mouvements… Le neurofeedback dynamique NeurOptimal permet de mettre son cerveau dans de bonnes conditions", explique la praticienne certifiée Gaëlle Brenon.

C’est-à-dire un bon sommeil et se lever sans difficultés, une bonne digestion, une faculté de concentration, ne pas avoir de migraines ou de douleurs chroniques, réduire les pensées incessantes, l’impulsivité, produire une sensation de calme…

La neurofeedback dynamique️, comment ça marche ? Pendant 33 minutes, vous êtes confortablement assis ou allongés avec des capteurs aux oreilles et sur la tête en train d’écouter de la musique ou de regarder un film. Les capteurs mesurent l’activité de votre cerveau et retranscrivent ces données dans le système de neurofeedback dynamique NeurOptimal.

Aucune donnée électrique n’est envoyée à votre cerveau, la transmission se fait uniquement dans un seul sens, du cerveau à l’ordinateur. Lorsque le logiciel détecte un déséquilibre, c’est-à-dire un changement dans l’activité électrique, il provoque des micro-coupures de la musique ou du film. Ce qui alerte le système nerveux de l’utilisateur et lui permet de prendre conscience de ce qu’il fait au moment où il le fait, et ainsi, de trouver un nouveau fonctionnement plus confortable et efficace !

Les RDV peuvent avoir lieu à votre domicile à partir de trois personnes ou en cabinet à Espace Wilson, à Decazeville. Consultation sur RDV au 06 70 12 15 80 ou brenon.gaelle@gmail.com