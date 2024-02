Le Bassin à l’honneur avec Alex Noyé champion d’Occitanie

Le Judo Bassin Aveyron est aux anges. Et de 3 ! Troisième médaille d’or de la saison pour Alex Noyé qui devient champion d’Occitanie minimes en - 66 kg. Après avoir remporté les 2 tournois (régional d’Auch et national de Moissac), son nom a été cité de nouveau pour monter sur la plus haute marche du podium à la coupe d’Occitanie à Toulouse. Malgré sa blessure au genou qui l’a privé des tatamis durant un mois, loupant ainsi les deux premières phases départementales et zone nord, il a été encore impérial. Alex n’a pas concédé un seul point à la compétition. En prime, il bat son record du combat le plus rapide remporté en moins de 2 secondes ! Et il bat par ippon son adversaire en finale à la dernière seconde, faisant se lever les coachs, les parents et amis venus nombreux. Déjà classé 2e sur le "ranking list" d’Occitanie, il devient le number one et accède à la coupe de France qui va avoir lieu le 24 mars à Villebon-sur-Yvette. Quant aux 3 autres minimes du Bassin qualifiés à ce haut niveau de compétition, Mila Rivière tombe face aux 2 futures médaillées. Ileana Hamada réussit à se classer 2e de poule et s’incline au premier tour de repêchage. Timéo Géraud finit au pied du podium après 7 combats âprement disputés.