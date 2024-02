Luc-la-Primaube. Le quine de l’Âge d’Or a fait des heureux

Le quine des aînés de l’Âge d’Or de Luc-la-Primaube a fait salle comble à l’espace animation de Luc. En effet, près de 400 personnes avaient répondu à l’appel des organisateurs et s’étaient attablées par affinités. Il est vrai que ce quine était richement doté. Dans une ambiance chaleureuse, l’annonceuse de service Colette Combes et la jeune "boulegaïre" Mila, n’ont pas pu faire le bonheur de tout le monde.

Un après-midi récréatif avec une organisation parfaite. À l’issue de celui-ci, le président du club, Christian Nespoulous et tous les membres du conseil d’administration n’ont pas manqué de remercier les personnes présentes, les adhérents et les commerçants qui ont offert un lot, sans oublier les bénévoles qui ont participé à la préparation de la salle et ensuite au rangement.

Prochains rendez-vous : thé dansant le 27 février avec Véronique Pomiès à Luc et la sortie stockfisch le 12 mars avec visite de l’usine Raynal et Roquelaure à Capdenac le matin, déjeuner stockfish à Grand-Vabre et visite de la noiseraie l’après-midi. Tarif : 45 €, 60 € ou 64 € en fonction du nombre de participants. Renseignements auprès de Christian Nespoulous au 06 76 38 32 10.