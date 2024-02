Football : Onet, vaincre Saint-Paul-lès-Dax pour aller voir plus haut

Dimanche 25 février (15 heures), les Castonétois (10es) accueillent l’avant-dernier de National 3, Saint-Paul-lès-Dax, sur le synthétique de La Roque. Avec l’opportunité de reléguer leur adversaire du jour à onze points en cas de succès.

Avant le coup d’envoi du duel Onet – Saint-Paul-lès-Dax, prévu à 15 heures, dimanche 25 février, sur la pelouse synthétique de La Roque, seuls trois petits points séparent le 4e et le 11e, place de potentiel relégable. Tout peut encore arriver dans ce groupe de N3 dans lequel pas moins de huit formations sont concernées par le maintien. Et les joueurs de Yoan Boscus ont une première balle de set pour éliminer et Saint-Estève et Saint-Paul. Puisqu’en cas de succès ce dimanche, ils feraient un bond vers l’avant au classement et laisseraient leurs deux adversaires à onze points derrière, alors que l’on entre dans les dix dernières rencontres de la saison.

Capital aussi pour confirmer le super début d’année 2024 des Castonétois, qui ont pris une tout autre stature en glanant pas moins de huit points en quatre rencontres, dont trois hors de leur base. Et un succès cet après-midi leur permettrait d’aussi confirmer la victoire importantissime signée à Argelès (1-2) samedi 17 février. Vainqueurs à l’aller face à Saint-Paul (1-4), Hugo Bobek et ses coéquipiers ont toutes les cartes en main pour venir à bout des Landais. C’est peut-être là que résidera le plus grand danger : se voir gagner avant d’avoir joué.

"Tout le monde peut battre tout le monde"

Petit Poucet du N3, Onet et son entraîneur Boscus appréhendent la rencontre de cet après-midi comme les autres. "On a tout à prouver chaque week-end. Et aucune marge de manœuvre. C’est aussi difficile contre Saint-Paul que contre Castanet ou Bayonne. Tout le monde peut battre tout le monde dans ce groupe. Ce qui est sûr, c’est qu’on doit sauvegarder les choses qu’on réalise, surtout depuis la reprise", souligne l’entraîneur des jaune et bleu, conscient de la belle affaire à réaliser.

Côté groupe, Yassine Ahammout est de retour dans le groupe tout comme Pierrre Ruffaut, qui a purgé son match de suspension. Tandis que Julien Brunet est blessé et Valentin Dahak, le deuxième gardien, n’a pas été retenu en raison d’un nombre de mutés autorisés (6) à la limite.

Le groupe : Mohimont – Bonnefous, Daurenjou, Legroux, Prunera, Ritas, Soulatges – Adouyev, Bobek (cap), Bou, Durand, Malrieu, Ruffaut – Ahammout, Deplace, Lacabane.