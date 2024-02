"La mort est venue me voir, elle m’a regardé, et elle ne m’a pas prise" : après été victime d'un AVC, Christelle Galtier publie son premier roman

Victime d’un AVC à l’âge de 41 ans, Christelle Galtier publie un premier roman "Tant qu’Orion brillera dans la nuit" qui, s’il ne se veut pas être un témoignage, s’inspire de son passé récent.

"La mort est venue me voir, elle m’a regardé, et elle ne m’a pas prise…" Christelle Galtier-Lechowicz sourit en lançant cela. Un matin de 2019, elle est alors âgée de 41 ans, le réveil est brutal pour elle. Il est 4 heures, elle veut se lever, elle tombe… Quelques heures plus tard, après avoir été sorti de son troisième étage sans ascenseur sur civière par les pompiers et emmenée en hélicoptère à Toulouse, le verdict tombe : AVC sévère.

Encore un peu dans le brouillard, elle prend alors deux décisions. "Je vais adopter un chat, rigole-t-elle, et je vais terminer mon livre". Un roman commencé plusieurs années en arrière, auquel elle a greffé une suite inspirée de ce qui lui est arrivé.

Un roman sur fond d’histoire d’amour, de détresse après la disparition, de naissance, d’accident vasculaire et de renaissance aussi. Un roman où s’entremêlent plusieurs générations. Qu’elle a donc écrit d’abord avec ses deux mains, "puis avec juste un doigt", glisse-t-elle les yeux au ciel.

L’AVC l’a en effet rendue hémiplégique. Si elle a pu reprendre son travail à Rodez agglomération, elle a tout de même besoin d’être aidée dans son quotidien.

Maudite cigarette...

Un quotidien bien loin de cet univers du cinéma, et plus particulièrement des décors, dans lequel elle avait engagé sa vie professionnelle après de brillantes études en production cinématographique à la Sorbonne. Le cinéma et sa passion pour la photo sont d’ailleurs omniprésents dans son roman. "On faisait des journées de dingues. Et même après ces journées-là, c’était dur de se refuser une dernière petite cigarette en regardant les toits de Paris, les étoiles, Orion…", lance-t-elle.

Mais elle maudit cette cigarette. Celle qui a peut-être, sans doute, provoqué cette descente aux enfers. D’où elle remonte avec le tempérament qui est le sien. Celui qui fait qu’elle a gardé son appartement au troisième étage sans ascenseur malgré sa difficulté à se déplacer. Cela transpire dans son roman. "Mon bouquin c’est 10 euros, même pas le prix d’un paquet de clopes", glisse-t-elle. Mais ce bouquin, c’est aussi sa "renaissance". Christelle Galtier Lechowicz ne va pas s’arrêter là. Ce livre aura une suite.

"Ce premier roman est un préquel", sourit-elle. Un sourire traduisant la fierté d’avoir été au bout de ce premier roman pour le tenir enfin entre les mains. Un message fort aussi. "Ne plus jamais remettre à demain, car un jour, il n’y aura pas de lendemain". Alors, tant qu’Orion brillera dans la nuit…