Marcillac-Vallon. Rencontre avec l’artiste Aurélie Loiseau dès le 1er mars

La Communauté de communes Conques-Marcillac, avec le soutien de la Drac, accueille pendant une semaine la conteuse Aurélie Loiseau qui tricote des histoires avec une dimension burlesque et décalée.

Son travail mêle bruitages, gestuelle et jeux de rythme, un régal pour tous les âges. Aurélie en fera la démonstration lors de la veillée "O clair de la nuit" proposée vendredi 1er mars à 19 heures au Foyer Les Claravallis de Clairvaux. Le moment fort de la semaine se construit autour de son dernier spectacle "Cape ou pas cap’?" plébiscité dans les festivals. Un conte avec des super héros, un gang de mémés et des objets de couture qui s’animent. De quoi interpeller les 200 écoliers qui découvriront cette création dans le cadre des Itinéraires EAC construits avec le Département de l’Aveyron. Le spectacle sera présenté au public samedi 1er mars à 16 heures à la salle des fêtes de Saint-Félix suivi d’un goûter offert par la commune. Aurélie ira également à la rencontre des enfants dans les centres de loisirs du Créneau et des Gastadous pour confectionner des tapis de conte sur le thème de 1001 nuits. Ce travail sera ensuite exposé dans les bibliothèques du territoire. Enfin, la conteuse partagera ses techniques lors d’un stage sur l’art du conte adressé aux bibliothécaires. Renseignements : 05 65 71 86 20.