Luc-la-Primaube. Athlétisme : la bonne entente avec le club de Rodez est un atout

Luc Primaube Athlétisme a tenu son assemblée générale annuelle, salle Vol de Nuit à l’espace Saint-Exupéry à La Primaube en présence du maire, Jean-Philippe Sadoul ; de Laurent Portal, conseiller municipal délégué aux sports. Le comité départemental étant représenté par Nicolas Vacquier et le Stade Rodez Athlétisme, club maître du LPA, par Alain Cabaniol. Il revenait au président Helian Cavalié d’ouvrir cette assemblée générale aux côtés du trésorier Christophe Bouscayrol, en présence d’une quarantaine de personnes licenciées et parents des plus jeunes de l’école du LPA. Hélian Cavalié, après avoir remercié les différents partenaires du club, a ensuite présenté les bilans moral et sportif de l’année écoulée. Le bilan financier a été évoqué par le trésorier. Les élus ont souligné la dynamique de ce club et confirmé le soutien inconditionnel de la municipalité. Alain Cabaniol a réaffirmé la bonne entente entre le Stade Rodez Athlétisme et le LPA, très bénéfique autant pour l’un que pour l’autre. Pour clôturer cette assemblée générale, un superbe petit film a été diffusé sur le déplacement des qualifiés cross au championnat de France sous les couleurs de Rodez, suivi du classique verre de l’amitié.