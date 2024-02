Naucelle. Citron Bleu hisse les couleurs de la culture

Le président de Citron Bleu, Jean-Pierre Perez a convoqué ses membres et les partenaires à la mairie de Camjac. Il fut question du bilan de la soirée "soupe". Une soirée conviviale et culturelle, avec onze soupes au menu et un orchestre venu de la banlieue Toulousaine qui ont conquis le public.

Le président revenait ensuite sur 2023, une année avec une programmation de qualité et une fréquentation inespérée pour les organisateurs : plus de 120 entrées à chaque spectacle.

Les projets ont pu se réaliser grâce à un soutien indéfectible des partenaires institutionnels : mairies de Camjac et Naucelle, le Pays ségali et conseil départemental. Seule ombre au tableau, la Région, qui n’a pas accédé à l’aide demandée pour la diffusion du spectacle du mois de décembre. Des partenaires locaux comme Ségala Cars et Orpi soutenaient également la programmation 2023. Karine Clément remerciait les bénévoles de leur implication pour "proposer une offre culturelle différente et diversifiée". Gabriel Espié, maire de Camjac, était s’est dit " fier des résultats du Citron Bleu. C’est aussi un lien social fort de la commune. C’est une équipe appliquée qui fait de beaux choix culturels". Et pour Anne Trouche, "le Citron Bleu et Musique en Naucellois, travaillent de concert, sur des projets atypiques, et des moments musicaux privilégiés…".

Pour 2024, trois dates sont déjà à retenir : le 25 juillet avec "Quatuor" à Rancillac ; le 2 août avec un concert du soliste Guilhem Fabre (piano), place Saint-Martin à Naucelle; et le 21 septembre à Camjac avec "Les Grandes bouches". Un autre projet reste à concrétiser, celui du 2 juin, avec plusieurs associations partenaires, à Frons.