Saint-Christophe-Vallon. La soirée Valentin & Valentine a tenu toutes ses promesses

Organisée à l’initiative de la Communauté de communes Conques-Marcillac dans le cadre de sa saison culturelle, le succès de soirée "Valentin & Valentine" est le fruit d’un partenariat riche avec l’association Mondes et Multitudes et des acteurs locaux : comité des fêtes de Saint-Christophe, ferme Moulini de Nuces, Familles rurales. Accueillis dans une salle des fêtes métamorphosée pour créer une ambiance cocooning, les nombreux spectateurs ont tout d’abord assisté à la projection de la comédie musicale romantique "La La Land".

La soirée s’est poursuivie avec une initiation aux claquettes animée par la danseuse et comédienne Dana Cavaleru. C’est dans une ambiance chaleureuse et avec beaucoup d’engouement que les participants sont montés sur scène pour improviser quelques chorégraphies en compagnie des élèves de l’école Cyp Dance et de leur professeur, Margherita Huisman. Et puisque le ton était musical et romantique, quatre équipes se sont confrontées lors d’un blind test sur le thème de l’amour dans la chanson. Pour couronner le tout, le public a visionné un micro-trottoir réalisé par les enfants auprès des habitants de Saint-Christophe, à la recherche de la définition de l’amour. "Cette manifestation a connu une belle réussite auprès d’un public de tous âges" s’est félicitée Iona Mercey, responsable du service culture à la Communauté de communes.

Le prochain rendez-vous aura lieu le vendredi 1er mars à Clairvaux pour la veillée conte "O clair de la nuit" animée par Aurélie Loiseau, un spectacle tout public qui entremêle récits, ritournelles et jeux de doigts. Informations : 05 65 71 86 20.