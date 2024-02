Quésaco : le micro-binging, ou quand TikTok réinvente le binge-watching

(ETX Daily Up) - Sur les réseaux sociaux, et en particulier sur TikTok, la nouvelle tendance consiste à s'enfiler des histoires d'internautes racontées en plusieurs parties. On appelle ça le "micro-binging", sorte de cousin du binge-watching.

Après le binge-watching, popularisé par les plateformes de streaming, Netflix en tête, place au micro-binging. Les réseaux sociaux, et en particulier TikTok, ont permis l'émergence de ce nouveau mode de consommation qui consiste à regarder des histoires, souvent des témoignages, divisées en plusieurs vidéos, d'une seule traite. Cette accumulation de parties, d'une durée comprise entre cinq et dix minutes en moyenne, a trouvé son public sur le réseau social chinois.

La plateforme, popularisée grâce à ses contenus courts, a totalement modifié les attentes des internautes. Désormais habitués à faire défiler les différents contenus sur leur page "Pour toi", les utilisateurs se retrouvent néanmoins attirés par les histoires longues, si ces dernières sont rythmées en plusieurs parties. Dernièrement, le créateur de contenus Abrègefrère a fait le buzz en résumant des vidéos longues, mais c'est une autre utilisatrice a captivé l'attention des internautes, et à popularisé le terme de micro-binging.

La série "Who TF Did I Marry ?!?" de Reesa Teesa, suivie désormais par 3,1 millions d'abonnés sur TikTok, est devenue virale sur TikTok ces dernières semaines. L'histoire de son mariage raté avec un homme qu'elle qualifie de "menteur pathologique" semble avoir hypnotisé les internautes. Au total, la créatrice a partagé son expérience en cinquante parties qui ont toutes fait des millions de vues, certaines atteignant les 10, 20 et même 35,5 millions de vues pour la première partie de ce témoignage. Des audiences à faire pâlir les plus grosses chaînes de télévision.

En commentaire, de nombreux abonnés indiquent qu'ils sont obsédés par cette "story time", l'appellation que les utilisateurs donnent aux témoignages de ce genre sur TikTok, comme ils pourraient l'être à une série. "Je prends les pop-corn il est 23h43 omggg je vais pas dormir", a écrit Jiji.rcm.

Certains utilisateurs osent même la comparaison avec les programmes sur Netflix : "je viens d'annuler mon abonnement à Netflix et d'abandonner l'école pour me concentrer à ça", a plaisanté une utilisatrice du nom de Courtney.

Sur TikTok, le hashtag #whotfdidimarry comptabilise des milliers de publications. De nombreux utilisateurs se mettent même en scène en train de regarder la série à la manière d'un show Netflix.

Le phénomène de micro-binging assoit un peu plus la popularité de TikTok. Rien d'étonnant à cela puisque d'après une étude YPulse, 55% des jeunes de la génération Z en Europe reconnaissent que TikTok est le réseau social qui capte le plus leur attention.

Pour capitaliser sur cette attention, la plateforme chinoise a choisi de booster les créateurs réguliers et les contenus longs pour favoriser la monétisation. Une technique qui fonctionne puisque si les vidéos de ces témoignages en séries dépassent les cinq minutes, un format déjà considéré comme long sur TikTok, les utilisateurs restent collés à leur écran. Ces derniers passent même la moitié de leur temps à regarder des contenus de plus d'une minute sur la plateforme. Rien d'étonnant encore de constater que les utilisateurs ont plus tendance à suivre des créateurs publiant des contenus longs. D'où le succès de "Who TF Did I Marry ?!?".