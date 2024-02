Olemps. Un premier stage de foot réussi pour Marvin

Il n’y avait plus eu de stages de football à Olemps depuis le printemps 2020 alors qu’ils étaient organisés régulièrement par "Avenir sport". Mais le COVID est venu enrayer la machine.4 ans après c’est Marvin Cadenat, salarié du club, qui a eu la bonne idée d’en organiser un pendant les vacances. Un projet qui s’inscrit dans le cadre de la préparation de son Brevet de Moniteur de foot.

Pendant 3 jours, les 19,20 et 21 février, 28 enfants U9, U11 et U13, encadrés par Marvin, Yohan, Kilian, Yann et Simon ont profité de journées bien remplies. Accueillis dès 8 h 30 ils ont eu l’opportunité de découvrir les nouvelles pratiques de leur sport : foot golf, foot en marchant, futsal ou foot 5 avant d’attaquer les séances de travail répondant à différentes thématiques (travail sur le mauvais pied, le démarquage, jeux ludiques). À l’heure du repas tout le monde se retrouvait dans le club-house… et dans la bonne humeur ! L’après-midi plusieurs sujets faisant partie du Programme éducatif fédéral étaient abordés : environnement, santé, culture foot, règles du jeu et arbitrage, engagement citoyen, le harcèlement et la discrimination dans le foot. La séance se poursuivait par des petits matchs sur le stade Henri Montal mais la Halle des sports et le city stade ont également été utilisés. La dernière journée s’est conclue sur la remise de diplômes et chaque participant s’est vu offrir un ballon. Nul doute que les jeunes footeux demanderont à Marvin de leur organiser un nouveau stage lors des vacances de Pâques !