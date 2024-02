Cette IA est capable de générer un jeu vidéo à partir d'une simple image

(ETX Daily Up) - Les équipes de Google DeepMind, spécialisées dans l'intelligence artificielle, présentent Genie, un tout nouveau modèle capable de générer des petits jeux vidéo de plateforme à partir d'images de synthèses, de photographies et même de simples esquisses. Une seule image permet de créer un petit jeu vidéo avec Génie et sans avoir la moindre connaissance en programmation.

L'IA peut analyser l'image et en extraire des informations telles que le style visuel, le genre du jeu, l'ambiance et les éléments du décor. Ensuite, Genie génère automatiquement un jeu complet et jouable, en s'adaptant à l'image fournie.

Ce modèle peut être invité à générer une variété infinie de mondes virtuels, tout simplement à partir d'un texte et de simples images, quelle qu'en soit la qualité. Quant à l'animation des différents personnages, elle est directement inspirée des comportements des jeux vidéo de plateforme classiques.

Genie fonctionne à partir d'un système d'apprentissage automatique. Le modèle a ainsi été entraîné à partir de plus de 200.000 heures de jeux de plateforme 2D disponibles sur internet, comprenant des millions d'images et de séquences de jeu. Cela signifie qu'il peut aujourd'hui générer des animations cohérentes, avec des personnages, des environnements et des obstacles crédibles.

L'idée est de pouvoir démocratiser et personnaliser la création de jeux vidéo. Mais, pour le moment, Genie n'est pas encore accessible au public. Le modèle demeure en phase de développement et d'amélioration chez Google DeepMind.

Découvrir les possibilités de Genie : sites.google.com/view/genie-2024