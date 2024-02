Mur-de-Barrez. Cross-country : un nouveau podium pour Oscar Cransac-Chayrigues

Après avoir remporté le championnat départemental de cross-country le 14 janvier à Villefranche-de-Rouergue, en catégorie "cadets", Oscar Cransac-Chayrigues a disputé le championnat régional, le 28 janvier à Lau Balagnas près d’Argelès-Gazost (Pyrénées Atlantiques) où il s’est classé 2e.

Qualifié pour disputer la demi- finale du championnat de France de la Fédération française d’athlétisme, le dimanche 18 février, à Carcassonne (Aude), Oscar a réussi un exploit en se classant 3e sur 110 concurrents ; le vainqueur étant Alois Abraham, recordman de France du 2 000 m minimes.

Sur un parcours très plat, qui n’était pas à son avantage, il a suivi les deux premiers ainsi que deux coureurs flamands invités par la Région, tout au long de la course et il s’est classé 3e Français. Un résultat exceptionnel quand on connaît le niveau de la compétition. La région Occitanie, ce sont 13 départements, 4 454 communes et la 2e plus grande région de France…

Notons aussi que cette année, Oscar avait auparavant remporté la Ronde de Noël à Rodez, le championnat d’Académie à Auterive (Haute-Garonne) et il s’était classé 2e de la corrida de l’Épiphanie à Lescure-d’Albigeois.

À présent, ce sont les championnats de France FFA qui s’annoncent pour lui. Ce sera à Cap Découverte près de Carmaux (Tarn) les 9 et 10 mars. Une équipe du Stade Rodez Athlétisme s’est notamment qualifiée pour disputer le relais 4 x 1 500 m mixte.

Puis le lendemain, ce sera la course individuelle et là aussi, Oscar fera de son mieux à n’en pas douter. Bravo à lui et bonne chance pour la suite !