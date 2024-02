Le Nayrac. De nombreux joueurs au quine de l’APE

Le quine de l’Association des parents d’élèves de l’école a réuni de nombreux joueurs à l’Espace multiculturel. Les lots mis en jeu étaient variés et faisaient envie… mais il fallait attendre les bons numéros qui tardaient parfois, venaient et ravissaient les gagnants. Quant aux perdants, ils passaient un bon moment en famille ou entre amis et se disaient qu’ils auraient peut-être plus de chance une autre fois ! Les bénéfices de ce quine serviront à financer des activités pour les enfants, en particulier la classe de découverte qui aura lieu en juin à Andernos, dans le bassin d’Arcachon en Gironde.