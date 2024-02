Villefranche-de-Rouergue. Le Festibal de l’IEO Del Vilafrancat sur les pas du succès

Chapo

Moment fort des Semaines occitanes, le Festibal organisé par l’IEO Del Vilafrancat à la salle de la Madeleine a connu un beau succès. Près de 200 personnes ont dansé sans discontinuité jusqu’à tard dans la nuit dans une ambiance chaleureuse. C’est "Venta Civada" qui a ouvert le bal sur les chemins du Rouergue et de l’Occitanie avec son répertoire de musiques traditionnelles. Puis ce fut le tour de Camin Fasèm, groupe composé de musiciens et musiciennes du Villefranchois. Infatigables, cette formation puise dans le répertoire du grand Massif central en accordant une marge place au chant.

L’accordéoniste et compositeur, Rémi Geffroy, a clôturé la soirée. Musicien qui a créé son propre style à partir de multiples affluences, il s’est déjà forgé, à 37 ans une solide réputation par son talent et son charisme. Une ovation du public a salué son énergie et sa virtuosité ! Rémi a également animé un stage dans la journée qui a affiché complet.

À noter les prochains et derniers rendez-vous des Setmanas Occitanas 2024 : ce samedi 2 mars aura lieu un échange avec la poétesse gasconne Pauline Kamakine à 19 h. Prix libre. Sur réservation au 05 65 57 51 62 (repas partagé en suivant). Ce dimanche 3 mars, à la salle des fêtes de Compolibat, à 15 h (prix libre en partenariat avec Les Igues), sera donnée la pièce "Mongefavol" avec le théâtre du Trastet.