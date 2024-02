Onet-le-Château. Le mini-quine, c’est jeudi !

Fort du succès rencontré lors des éditions précédentes, APF France Handicap Aveyron est heureux d’annoncer la troisième édition de son incontournable mini-quine au Café culturel Le Krill, le jeudi 29 février à 14 h 30. Placé sous le signe de la convivialité et du partage, les amateurs de jeux de hasard pourront tenter de remporter un des nombreux lots. L’entrée reste accessible à tous avec des tarifs mini (3 € par carton, ou 7 € les 3 cartons), permettant d’avoir le plaisir de jouer et de tenter sa chance à petit prix. Avec le soutien de partenaires, comme le Krill et la Ville, l’association porte le développement d’actions favorisant le lien social et l’inclusion des personnes en situation de handicap.

Informations au 05 65 77 68 06