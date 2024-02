Espalion. Les rugbymen confortent leur première place

À deux journées de la fin, ce succès dans le Tarn concrétise déjà les ambitions annoncées de cette équipe.

Pour le déplacement de ce dimanche à Carmaux, l’enjeu était fort. En enchaînant les victoires depuis le premier janvier à domicile face à Rougier, Capdenac (sans jouer), Châtaigneraie-sur-Célé mais surtout en déplacement à Briatexte et à Rabastens, les équipiers de Loïc Courtois ont accroché la première place de la poule.

Une première place importante dans la perspective des 16e de finale du championnat d’Occitanie qui se dérouleront le 31 mars.

Ce classement assurerait aux Espalionnais l’avantage non négligeable d’un match à domicile contre un quatrième de poule.

Respectant parfaitement les consignes avec une occupation judicieuse du terrain, rigoureux en défense et s’appuyant sur un pack conquérant, les protégés de Fabien Druot et Sébastien Pipier ont dominé la partie et auraient même pu corser l’addition un peu plus avec une meilleure efficacité face aux poteaux sans compter un essai litigieux refusé par l’arbitre lorsque le pack s’était écroulé derrière la ligne.

L’essai des Carmausins dans le temps additionnel restant anecdotique.

Pour le coach "nous n’avons jamais été en danger et l’équipe a montré un état d’esprit encourageant avant les phases finales".

Une équipe en pleine confiance

Sur le terrain, s’il est revenu aux locaux d’ouvrir le score avec une pénalité de leur arrière (8e) les Nord-Aveyronnais n’ont pas tardé de prendre la mesure de cette formation toujours aussi accrocheuse pour mener au score à la mi-temps 3 à 6 grâce à deux pénalités de Van Herpen (14e) et de Miquel (32e). L’entame dominatrice de la seconde période allait être logiquement récompensée par un essai du troisième ligne centre Zahnd (55e) transformé par Bastard. Miquel (58e) et Pipier (78e) ont ensuite abondé le score au pied avant que les Tarnais ne profitent d’un dernier petit moment de relâchement de la défense espalionnaise pour inscrire un essai dans le temps additionnel (82e).

Score final 10-19.

À deux journées de la fin de la phase de poule, Espalion pointe à la première place avec 9 points d’avance sur Lisle (qui a un match de plus à jouer).

Des Tarnais qu’Espalion ira défier en toute sérénité le 19 mars lors de la dernière journée.

En lever de rideau, avec une prestation en demi-teinte, l’équipe II a dû se contenter du point bonus défensif en s’inclinant 11 à 7.

Elle conserve toutefois son fauteuil de leader.

L’équipe I contre Carmaux : Van Herpen, Croizet, Rozières, Miquel, Albenque, Bastard (o), Pipier (m), Nolorgues, Bessière, Courtois (c), Naudan, Orsal, Palazy, Veyre, Jacquemet. Puis Romieu, Chaliez, Loubet, Zahnd, Ladoux, Laborie, De Fuentès.