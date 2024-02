Onet-le-Château. Vendredi soir, c’était la soirée cassoulet !

Il était une fois, un des adhérents du café associatif (qui se reconnaitra !) qui souhaitait absolument que soit organisé une soirée "cassoulet". Il a fini par être entendu et ce vendredi, il n’a pas été le seul à apprécier ce mets emblématique de la région, que la (ou les) cuistots avaient concocté depuis la veille, dans les tous aussi traditionnelles cassoles en terre cuite (d’où son nom). Et c’est une très belle tablée familiale qui est passée à la dégustation d’une seule voix, ou plutôt sans voix… on entendait juste discrètement le bruit des mandibules, mais ont pouvait voir aussi des sourires illuminer les visages des convives qui ont rassuré, s’il en était besoin, la cuisinière. Il est resté, malgré des portions très copieuses, une petite place pour les desserts, qui ont permis aussi de reprendre les échanges interrompus par ce moment gastronomique ! Prochain rendez-vous ce vendredi pour un après-midi film à 15 heures et l’atelier nutrition à 18 heures.