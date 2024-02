Rignac. La sculpture au programme de Pop’s

" La sculpture est comme l’art dramatique, à la fois le plus difficile et le plus facile de tous les arts." Ces propos d’Honoré de Balzac ont servi à Nathalie Andrieu qui tente humblement de tendre vers cet adage à chaque réalisation, d’imprimer une âme dans chacune de ses sculptures. Cette plasticienne autodidacte était invitée par l’association Parents ouverts positifs (Pop’s) à la salle du Ségala de l’espace André-Jarlan à animer un atelier parents-enfants de sculpture sur fil de fer et papier de soie.

"J’ai une expérience de 18 années de sculptures en fer, textile, résine naturelle, récup, acrylique, papier aluminium, enduit, vernis, peinture" a expliqué l’animatrice qui, à travers des personnages filiformes, froissés, doux au toucher et touchants veut donner de la vie, une émotion : " Chaque toile est une étape sur le chemin de l’apprentissage… Les couleurs, les formes, les matières sont des sources d’émotion". Avec son atelier "art hypnotique" à visée thérapeutique qu’elle a créé, elle utilise la sculpture pour tendre vers le changement, le mieux-être. Elle travaille aussi le mouvement, les postures.

" Je ne crois pas que l’art guérisse, mais je crois qu’il peut faire vivre". Une dizaine d’enfants accompagnés de leurs parents avaient répondu à cette invitation. Après les présentations d’usage, Nathalie Andrieu a montré ses réalisations et a expliqué les avantages de ses personnages fabriqués en fil de fer.

"La posture, le mouvement, les vêtements sont très importants" a-t-elle démontré en bougeant ses personnages. Effectivement, selon la position des membres, selon l’attitude des créations, on obtient des postures bancales, aériennes, immobiles, des êtres riants, mélancoliques, attendrissants ou répugnants…

Elle a conseillé de soigner l’assemblage qui n’est autre que l’action de mettre ensemble tous les ingrédients nécessaires à la réalisation de son œuvre. Et de faire sur papier un schéma, un dessin, un croquis de ce que l’on veut réaliser.