Decazeville. Le lycée ouvre ses portes samedi de 9 heures à 16 heures

Le lycée La Découverte accueille près de 700 jeunes. Sur une superficie de 5 hectares, l’établissement est composé de plusieurs bâtiments notamment un internat fille et un internat garçon. Des formations générales, technologiques et professionnelles sont dispensées dans le secteur industriel, de la biotechnologie, du sanitaire et du social.

Quatre BTS y sont préparés dont trois BTS industriels (CRCI, CPRP, EPC) et un BTS biotechnologie. Trois bacs technologiques (ST2S, STI2D, STL), le bac général avec un large choix d’enseignements de spécialité. Quatre bacs professionnels trois industriels et un dans le secteur de la santé (ASSP) avec une classe de troisième Prépa Métiers.

Une adaptation aux besoins sociétaux

Avec un taux de réussite de 100 % des bacs généraux et technologiques cela place le lycée la Découverte au-dessus de la moyenne de l’académie et du Département. Les formations par apprentissage sont de plus en plus sollicitées tant au niveau bac professionnel que BTS. À l’issue de leur formation les jeunes s’insèrent très rapidement au sein des entreprises de notre région. Les multiples collaborations avec les entreprises du secteur industriel et plus particulièrement de la Mécanic vallée ont permis de positionner le Lycée La Découverte comme établissement support du campus des métiers et des qualifications industrie du futur Occitanie.

"Nous avons repéré un besoin de personnel aide-soignant dans les Ehpad de notre territoire. Un certain nombre de jeunes titulaires d’un bac pro ASSP poursuivent dans cette voie sur les Ifsi de Rodez et Figeac avec qui nous sommes complémentaires sur la couverture en formation sur nos départements. Dossier validé par l’ARS et le conseil régional qui nous permet de former au diplôme d’aide-soignant. Venez découvrir l’ensemble de nos formations au cours de la journée portes ouverte du samedi 3 mars entre 9 heures et 16 heures", souligne le proviseur Jean-Luc Viargues.