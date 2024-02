Villecomtal. Les "Explorations Calligraphiques" d’Isabelle Bos à la médiathèque

Isabelle Bos présente ses "Explorations Calligraphiques" à la Médiathèque de Villecomtal en disant ces quelques lignes : "ces travaux calligraphiques sont l’expression, selon les périodes, d’un style personnel toujours différent, et fruit d’un travail expérimental passionnant, plutôt ludique, que j’affectionne et qu’il me fait plaisir de partager avec le public ! Ce que je peux en dire ce sont surtout des mots : geste, souffle, vide et plein, pureté, âme, lenteur, conscience, intuition, trace, rythme, énergie, flux de la continuité, mouvement, danse, musique, composition, contraste, voyage, poésie, instant présent, équilibre, humilité, vérité."

L’exposition sera visible du 13 au 30 mars. Entrée libre.

Le vernissage aura lieu le vendredi 15 mars à 18 heures

Ouverture : les mardis de 14 à 16 h, mercredis de 16 à 19 h et samedis de 10 à 12 h et de 15 à 17 h. Vous pouvez la joindre au 06 20 75 32 38 si vous souhaitez une visite guidée ou des informations.