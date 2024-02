Luc-la-Primaube. Les pêcheurs ont nettoyé les berges du lac de La Brienne

À la veille de l’ouverture de la pêche, Georges Rouvière, président de l’Association Agréée de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques de Druelle-Luc-Moyrazès et les membres du bureau se sont retrouvés samedi dernier avec quelques pescofis bénévoles au chalet de Planèzes avant de se rendre au lac de la Brienne à Planèzes pour une grande opération de nettoyage. Durant toute la matinée ils ont débroussaillé et élagué avec pour objectif de préserver la qualité du site et de rendre accessible les bords de ce lac afin que leurs amis pêcheurs puissent faire leur ouverture de la pêche le samedi 9 mars 2024. La commune de Luc-la-Primaube ayant récemment nettoyé le chemin de randonnée qui longe le lac. C’est aussi une vraie contribution à l’entretien de la nature de la part des pêcheurs de l’AAPPMA. Une action qui permet par ce travail d’éviter l’envahissement des broussailles dans les anses et sur les berges. À midi, les bénévoles se montraient satisfaits du travail accompli. Grâce à des gestes simples d’écocitoyenneté, les pêcheurs bénéficieront d’un environnement agréable. La pêche est avant tout une activité de plein air, utilisant comme support un espace naturel riche et varié qui doit être respecté. Le bureau de l’AAPPMA tient à remercier chaleureusement tous les bénévoles qui ont pu venir se joindre à eux pour donner un coup de main.

Les responsables de l’AAPPMA tiendront des permanences pour le renouvellement des cartes de pêche au chalet de Planèzes situé à proximité du lac de la Brienne en bordure de la route qui relie La Primaube à Luc, le mercredi 6 mars et le vendredi 8 mars de 9 heures à midi et de 14 heures à 18 heures.