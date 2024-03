Brommat. Sentier de l’imaginaire : les animations voguent "Au fil de l’eau"

L’association du sentier de l’imaginaire "Au fil de l’eau" a tenu récemment son assemblée générale en présence des représentantes de la municipalité, le maire étant excusé. Dans son mot d’accueil le président Jean-Pierre Pagès a remercié les personnes présentes, la municipalité pour son soutien et tous ceux qui par leur présence et leurs actions participent aux activités du sentier. La saison 2023 a été émaillée de nombreuses manifestations (expositions, visites du moulin de Burée, mardi des enfants, spectacles…). Le bilan financier a été validé et approuvé à l’unanimité. La saison 2024 a ensuite été abordée. Elle débutera le 21 avril au moulin de Burée. Parmi les principales animations on notera des apéritifs musicaux au moulin, un vide grenier, trois spectacles au parc du château en collaboration avec le comité des fêtes, les mardis des enfants en juillet et août… L’organisation des animations a été confiée à Jacques Laubert pour la partie musicale et spectacles et à Marie-Christine Ribière pour les mardis des enfants. Tous deux sont nouveaux membres du bureau. Autres évènements, la deuxième édition de l’expo photos d’Éric Cabanis "Vivre Brommat, portraits d’habitants", journée du patrimoine des moulins. Une fête des six sentiers est prévue samedi 22 juin à Mur-de-Barrez.

La séance s’est achevée par des échanges sur le programme 2024 autour du verre de l’amitié. L’agenda des animations peut être consulté sur : www.brommat-aufildeleau.com, ou sur mairie www.brommat.fr ou à l’office de tourisme.