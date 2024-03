Handball : le Roc assume pleinement son statut de leader sur le parquet d'Asson

Dimanche 3 mars, le Roc a engrangé trois points importants en vue de son objectif de monter en Nationale 1.

Avec la large victoire de son dauphin libournais samedi soir face à Orthez (37-25), Rodez-Onet savait qu’il n’avait pas le droit à l’erreur dimanche, sur le parquet d’Asson (désormais 11e), s’il voulait conserver son trône avec deux unités de marge. Et il n’en a donc pas commis, s’imposant assez tranquillement 31-36. "C’est un match maîtrisé. Je n’ai pas eu vraiment peur une seule seconde. Ça sentait le match piège, donc je suis très content, se réjouit le coach Yohann Ploquin. Je n’ai rien à redire. L’entraîneur adverse nous a félicités à la fin, en nous disant qu’on était largement au-dessus, qu’il n’y avait pas photo."

Aroca au sommet de la poule

Dans cette partie, les bleu marine, qui ne menaient certes "que" de deux buts à la pause, ont pris les devants au tableau d’affichage à la 4e minute, sans jamais plus se faire rattraper. Il faut dire qu’ils ont été bien aidés par un Jocelyn Aroca de gala, auteur de 15 des 36 buts, dont sept sur penalty. L’ailier est ainsi devenu le meilleur buteur de la poule 1 de N2, avec 128 réalisations cette saison.

Grâce à ce 14e succès en 16 rencontres, les gars du président Benoît Courtin gardent le rythme vis-à-vis de Libourne et voient leur avance grandir à six longueurs sur La Rochefoucauld (3e). Pour cause, ce dernier, qui avait déjà chuté le week-end passé face à Bouguenais (32-35), a cette fois concédé le nul à Tardets (28-28). "Maintenant, c’est un duel à distance" avec les Girondins pour la montée en N1, d’après Ploquin. Et pour l’instant, ses joueurs mènent les débats !