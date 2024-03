Villeneuve. Journée de l’Amitié pour l’association "Lourdes cancer espérance" de l’Aveyron

"Quand un de nos proches est touché par le Cancer, la solidarité et l’amitié sont un réconfort précieux", confie une Villeneuvoise. Ce réconfort, les membres de l’association "Lourdes cancer et espérance" s’efforcent de l’apporter aux malades comme à leurs proches. Représentée en France, en Belgique, en Suisse et à Monaco, cette association compte 70 membres en Aveyron qui œuvrent tout au long de l’année pour soutenir moralement et matériellement les malades et leur entourage. Pour ceux qui le souhaitent, elle organise un pèlerinage à Lourdes en septembre.

Pour tenir le coup, être capable de sourire même quand l’épreuve des personnes dont elles se veulent solidaires est lourde, il faut se ressourcer. C’est pourquoi les membres entretiennent entre eux des liens d’amitié qui s’expriment, notamment, lors des journées de l’Amitié.

Dimanche dernier, autour de la présidente de la section aveyronnaise, Sylvette Canitrot, trente-six adhérents sont venus à Villeneuve pour une journée de l’Amitié. Le groupe a été reçu par la paroisse. Après une messe animée et au cours de laquelle l’association a pu présenter son objectif "de former une chaîne d’amitié et d’espérance autour du malade, de sa famille de ses amis", un repas a rassemblé tous les participants à la salle paroissiale.

Ils ont suivi ensuite une visite commentée de l’église. Après le goûter, ils ont tous exprimé leur plaisir d’avoir partagé une très belle journée, en dépit du mauvais temps.

Ils invitent ceux qui se sentent concernés par leur démarche de solidarité à prendre contact avec leur association, reconnue d’intérêt général, en téléphonant au 06 74 01 76 ou par mail : 12lourdescanceresperance@orange.fr.