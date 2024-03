Saint-Martin-de-Lenne. Une distrayante et belle soirée avec Les Improximatifs

Tout récemment, à l’initiative du comité des fêtes, le public présent à la salle des fêtes a passé une belle soirée théâtrale, grâce au talent de quatre comédiens et de l’animatrice de la troupe Les Improximatifs.

Une petite cinquantaine de personnes sont venues applaudir et participer activement à la soirée. Tout a commencé par le choix de mots par le public, inscrits sur un tableau blanc, mots qui seront, tout au long de la soirée, utilisés pour jouer. Ils ont ainsi pu voir des improvisations sur les thèmes de "la fontaine et la sorcière", "le string turlututu" ou autre "Dahut et la grue cendrée"…

Un entracte a permis le partage de quelques gourmandises et boissons.

Une distrayante et belle soirée à reconduire aux vues des rires et fous rires de l’assemblée. Le public en redemandait.

Bravo aux artistes et un grand merci aux organisateurs.