Espalion. La 20e édition s’annonce prometteuse

Forte de son expérience de l’année passée, l’association veut marquer ce bel anniversaire programmé les 19 et 20 juillet.

L’association s’est réunie en assemblée générale, salle de la gare, pour dresser le bilan de l’édition 2023 qui servira de base pour l’organisation de la prochaine édition.

Une première espalionnaise qui a dépassé toutes les attentes

Même si c’était sa première pour Espalion, Cap mômes a été une très belle réussite tant pour sa fréquentation au-delà des prévisions (1 143 enfants des centres de loisirs pour le vendredi et 3 166 entrées le samedi).

Le programme proposé avait séduit et même si certains petits détails sont à retoucher, l’organisation encadrée par 120 bénévoles enthousiastes a été à la hauteur de cet événement marquant de l’été espalionnais.

À noter que cette première a tenu à respecter les valeurs de Cap mômes transmises par les équipes précédentes : un festival accessible à tous et écoresponsable dans la mesure du possible. Des efforts sur la communication avaient été faits pour donner une véritable identité visuelle au festival et établir une stratégie de communication efficace. Un illustrateur professionnel est intervenu (bénévolement) pour la création du visuel des affiches et flyers.

L’équipe organisatrice peut être fière d’avoir tenu ses engagements de départ : des familles détendues, des enfants heureux avec des espaces pour jouer, se défouler ou se reposer, des spectacles de qualité adaptés au jeune public, des restaurateurs locaux soucieux de leur impact écologique. Tout cela sous un soleil radieux dans un environnement agréable.

Un résultat financier positif

Le bilan à hauteur de 72 447 € a été abondé (bien au-delà du prévisionnel) par la billetterie, 25 781 € ; la restauration et buvette, 21 616 € ; les subventions publiques, 12 750 € et les sponsors, 12 300 €. Avec 29 554 €, le pôle programmation représente la dépense la plus importante avant les achats pour restauration buvette et le pôle prestataires (gradins, toilettes sèches, barnum…). Le résultat de 9 000 € a été affecté à l’exercice 2024.

Après le renouvellement du conseil d’administration, Aurélie Ricard, Françoise Mouysset, Marjorie Dos Santos et Mélanie Perrin ont été reconduites à la coprésidence.

Une programmation 2024 pour tous les goûts

Blick théâtre (théâtre de métamorphose), Cie Tordo Controlado (marionnettes en papier), Cie Circonflex (cirque – flash mode), La compagnie des Singes Hurleurs (théâtre – marionnettes), Cie Diégo et Joanes (jonglerie, équilibristes, musique en live), Berzine (concert interactif), Cie Amarante (chant – marionnettes), Cie L’envers du monde (duo dansé en déambulation), La Tralvera boleda la camba (musique traditionnelle), Cie 39-39 (musique – cirque – acrobaties), Ludivine Hénocq (voyage musical), Croisillon et Cie (déambulation féerique et musicale), Cie la Mandale (marionnettes et humour), Cie Fada "miracles" (clown – cirque et chant), Cie Alchymere (conte – théâtre et chant), Cie Papiers machins (clown – cirque – humour).