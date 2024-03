Rodelle. "Le coupable est dans la salle !" : tous au théâtre vendredi à Bezonnes

A l’initiative du Foyer rural de Rodelle, la compagnie du Théâtre à moudre se produira vendredi 8 mars à 20 h 30 à la Maison du Causse à Bezonnes.

Le "Théâtre à moudre" présente une comédie policière qui s’inspire des enquêtes de l’inspecteur Bourrel et qui prend à témoin les spectateurs : "Le coupable est dans la salle" d’Yvon Taburet. L’énigme se déroule dans un théâtre où un comédien est mystérieusement assassiné sur scène pendant la représentation d’un vaudeville. On prévient aussitôt la police et l’enquête commence, façon commissaire Bourrel dans "Les cinq dernières minutes"...

Comédiens, metteur en scène, habilleuse, machinistes, tous sont soupçonnés... Même le public!

Pièce pour tous publics… même pour les enfants. Entrée 8€ gratuit pour les moins de 16 ans.