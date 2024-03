Espalion. L’équipe réserve conforte facilement son fauteuil de leader

L’équipe fanion exempte, seuls les réservistes évoluaient ce dimanche sur la pelouse de Perse face aux voisins de Viviez. Une équipe qui s’était déplacée avec un effectif limité ce qui impliquait de jouer à 12.

Pour les Espalionnais le challenge était simple, s’imposer avec le bonus pour conforter la première place avant le difficile déplacement chez leur dauphin Lisle-sur-Tarn dimanche prochain. Face à une formation qu’ils avaient assez facilement dominée lors du match aller, les équipiers de Persec n’allaient guère faire durer le suspense en proposant de faire vivre le ballon malgré la météo. Dès la première action, le demi de mêlée Ladoux trouvait la faille pour filer sous les poteaux pour un premier essai transformé par Vassal. Malgré quelques maladresses avec un ballon glissant, sept autres essais de Nolorgues (8e), Vassal (19e), Lucadou (23e), Croituro (36e et 43e), Courtois (39e) et Garnier (51e) allaient porter le score final à 52-0 avec 3 transformations de Vassal et 3 de Persec. Suite à ce succès bonifié et la contre-performance de Lisle à Maurs, les Espalionnais comptent 6 points d’avance au classement devant Lisle qu’ils iront défier dimanche en toute sérénité.