Brommat. Salle comble pour le quine du football

Le quine du Carladez Goul sportif a connu son succès habituel. Le rendez-vous était donné aux amateurs de quine et supporters du club dimanche 25 février dans la salle des fêtes de Brommat. Une date peu habituelle car ce quine a lieu normalement au mois de janvier mais a été modifié en raison du changement de calendrier sportif. Néanmoins, cela n’a pas empêché de rencontrer le succès des années précédentes. Les heureux gagnants qui ont emporté les trois premiers lots sont les suivants : Gabriel Rayrolles de Lacroix-Barrez, Pierre Miquel de Brommat et Jessica Guirbal également de Brommat. De nombreux joueurs sont repartis avec des lots ou en ont gagné à l’ordinateur puisqu’il y avait plus de 120 lots mis en jeu.

Grâce à ce succès, le club pourra continuer à œuvrer pour l’école de foot qui compte 75 joueurs et ses deux équipes seniors.