Villefranche-de-Rouergue. Un match nul frustrant pour le Stade qui domine la rencontre

Samedi soir, l’équipe fanion du Stade villefranchois football recevait l’entente Montbazens-Rignac sur le stade de Laurière en championnat. Encore une fois, les Villefranchois ont vécu un match assez frustrant. Très vite, nos bleus prennent le match en mains, grâce à une bonne maîtrise du match aussi technique que tactique. Pas moins de quatre occasions franches devant le but sont données aux Villefranchois, mais sans récompense : à la 5e, la 8e, la 18e et la 35e… mais rien. En revanche, Rignac ne manque pas d’ouvrir le score à la 44e minute, sur un coup de pied arrêté. Dès la reprise, les bleus reprennent du poil de la bête mais encore, après plusieurs occasions manquées, les Villefranchois arrivent enfin à égaliser à la 88e minute sur corner par un joueur qui venait de rentrer dans le jeu. Le moment le plus frustrant est que les bleus manquent de prendre l’avantage dans les dernières minutes, sur une erreur adverse. Le score en fin de match restera donc sur un score nul de 1-1.