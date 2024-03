Luc-la-Primaube. Un spectacle lecture "Humanimalia" à la médiathèque

Dominique Gombert, première adjointe, et les bibliothécaires Géraldine et Daisy, ont tenu une conférence de presse pour présenter le spectacle lecture "Humanimalia" créé en bibliothèque pour les bibliothèques qui aura lieu samedi 16 mars à 17 h 30 à la médiathèque, place du Ségala à La Primaube. "Humanimalia" est créé et interprété par Lætitia Cador, comédienne et Sophie Fougy.

Une renarde arctique a fui le Pôle Nord à cause de la fonte des glaces et rencontre une femme bibliothécaire. À travers le récit du voyage de la renarde et de leur rencontre, la bibliothécaire témoigne de la nécessité de repenser les liens entre les humains et les non-humains et explore la porosité entre l’être animal et l’être humain. Le spectacle s’appuie sur des textes qui illustrent les thématiques du réchauffement climatique, du vivant, de la forêt, de l’animal, et des dégâts environnementaux causés par les humains. Le dessein n’est pas de dresser un tableau alarmiste de la situation actuelle mais plutôt de célébrer le vivant, même confronté à des réalités écologiques préoccupantes. À l’issue du spectacle lecture, les spectateurs seront invités à partager un moment autour d’un verre et d’un petit grignotage. Tout public à partir de 10 ans. Durée : une heure environ. Réservations au 05 65 71 99 67.