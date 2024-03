Decazeville : "une campagne pour "traquer les polluants éternels dans l’eau potable"

Christian Roussel, élu decazevillois "Les écologistes", participe à la campagne nationale de son parti pour des prélèvements tests sur la présence polluants éternels dans l’eau potable.

Ce n’est pas en tant qu’élu siégeant dans la minorité municipale mais simplement en tant que "citoyen engagé dans la protection de l’environnement conscient de la qualité de l’eau potable dans notre commune", que Christian Roussel, membre du parti "Les écologistes" (ex-EELV) pour lequel il a été candidat aux dernières élections régionales, participe à la campagne de prélèvements tests d’échantillons d’eau potable de 25 villes et villages en France.

Une campagne lancée par son parti visant "à vérifier la présence éventuelle de PFAS, polluants éternels, dans l’eau, de sensibiliser l’opinion publique et d’inciter le gouvernement à rendre obligatoire le contrôle de ces substances dans l’eau de consommation".

Une campagne dans le sillage de la proposition de loi déposée fin février par le député "Les écologistes" de Gironde Nicolas Thierry qui préconise la généralisation des contrôles dans l’eau, mais aussi la mise en place d’une responsabilité des industriels pour prendre en charge les coûts de dépollution, afin qu’elle n’incombe pas aux collectivités locales.

"Une eau tout à fait potable"

Le seul bassin de vie retenu en Aveyron pour les prélèvements est Decazeville.

"Ce prélèvement se fera le mercredi 6 mars à mon domicile, en présence de plusieurs personnes. L’échantillon sera immédiatement expédié pour analyse. Il s’agit de traquer les PFAS, polluants éternels. Je ne pense pas que l’on trouvera quelque chose, car en amont, il n’y a pas d’industries identifiées qui rejettent des PFAS. Il s’agit de faire un état des lieux et d’établir une cartographie en France pour mener une action parlementaire. Et savoir à quels endroits les PFAS sont émis. Les résultats seront communiqués fin mars. L’Angleterre, l’Allemagne, le Nord-est de la France et la vallée du Rhône sont les plus touchés".

Concernant la qualité actuelle de l’eau à Decazeville, Christian Roussel indique : "J’ai les derniers résultats de novembre. C’est une eau tout à fait potable".

Hier, Christian Roussel a remis en mairie à l’attention de François Marty, maire de Decazeville et président de Decazeville communauté, une lettre l’informant de ce prélèvement, mais aussi pour lui proposer de "co-signer une tribune aux côtés d’autres maires et élus locaux", qui sera médiatisée au plan national "Cette tribune appelle à une action nationale en vue d’interdire la production et la consommation de PFAS, de renforcer les contrôles de la présence de ces substances dans l’eau et de mettre en place des solutions pour dépolluer les sites contaminés", précise Christian Roussel.

Contacté, François Marty indique qu’il se penchera sur la question après avoir pris connaissance de cette lettre.

Snam : "Tous les polluants ont-ils été recherchés ?"

Quelles inquiétudes sur la pollution liée à l’incendie du site de l’ex-Sopave, le 17 février à Viviez ? "C’est un accident industriel très important. Ce n’est pas à négliger puisque beaucoup des plastiques et des métaux lourds ont brûlé. Le nuage est parti en direction du Crouzet, Viviez, Montbazens. Le dimanche, j’avais un masque car l’odeur était intenable, même à Decazeville ; j’étais anormalement essoufflé. Je ne sais pas si au niveau des cours d’eau qui se jettent dans le Lot, des recherches ont été faites sur tous les polluants pouvant exister. Des résultats d’analyse viennent de la préfecture et ne démontrent pas quelque chose de catastrophique, mais…", conclut Christian Roussel.