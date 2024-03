Rignac. La Fontaine au programme de Rencontres citoyennes

"La loi du plus fort est toujours la meilleure… Rien ne sert de courir, il faut partir à point… Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage… On a souvent besoin d’un plus petit que soi". Autant de morales et bien d’autres connues de tout le monde. Mais qui était Jean de la Fontaine qui les a écrites ?

Colette Cambournac, professeur certifiée de lettres modernes, retraitée, animera une conférence sur ce célèbre fabuliste né le 8 juillet 1621, décédé le 13 avril 1695. Jean de la Fontaine n’a pas suivi les pas de son père bien que formé comme intendant des Eaux des Forêts. Son destin de fabuliste s’est construit au début de sa scolarité alors que chaque élève devait écrire un petit apologue, puis a été encouragé lors de sa vie parisienne où il fit des rencontres décisives.

Il écrivit 115 fables réparties en 12 livres dans lesquels il intercale des discours à l’adresse de personnages importants. Ses fables empruntent le modèle d’Ésope mais alors que ce dernier se contentait d’annoncer une morale, Jean de La Fontaine organisa des récits justifiant cette morale. Même si les fables mettent en scène des animaux, le lecteur faisait la relation avec des personnages ou des situations de l’époque. Aujourd’hui elles sont encore appréciées car universelles et atemporelles.

À travers la présentation et les explications de Colette Cambournac, Rencontres citoyennes vous invite à venir enrichir vos connaissances sur le fabuleux écrivain du grand siècle, homme contradictoire à la personnalité complexe que fût Jean de la Fontaine.

Rendez-vous jeudi 14 mars, à 20 h 30, à l’espace André-Jarlan.