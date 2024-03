Druelle Balsac. Large succès des seniors I à Mende

Les seniors 2 débutaient le week-end en recevant le deuxième de poule, Saint-Geniez-d’Olt, vendredi soir. Bonne première période des locaux qui ouvrent le score à la 45e par El Houachani. Au retour des vestiaires, les locaux inscrivent rapidement un second but par Dani. La suite est un vrai cauchemar avec une distribution de cadeaux des Druellois qui vont encaisser 6 buts en 30 minutes. Score final 2-6.

Les seniors 1 recevaient un concurrent direct au maintien en R2 Mende 2. L’entame de match est aveyronnaise avec un but à la 6e par Larqué et un autre dans la foulée par Viargues à la 10e. Mi-temps 2 à 0.

En deuxième période, à la 65e Cayla assurera une belle victoire 3 à 0, dédiée à leur capitaine Clément Bauguil, gravement blessé samedi dernier.

Les seniors féminines recevaient le leader de R1 Montpellier 2. Bien que dominées durant le premier acte, elles parviennent à la mi-temps sur un score vierge. À la 68e, les Sudistes ouvriront le score.

Les Druelloises vont réagir par Lily Gineste pour l’égalisation. Malgré trois grosses occasions pour elles, les Druelloises vont concéder un second but à la 83e. Un but des visiteuses à la 85e va conclure le score, 1 à 3.

Les U18 F en accession recevaient le leader Narbonne et si elles encaissent un unique but à la 20e, elles méritaient le nul au vu du match.

Les U12-15 F disputaient les Finales de Futsal à Villefranche-de-Rouergue et réalisent un beau parcours.

Les U 13 équipe 1 recevaient Albi en championnat territoire, équipe invaincue cette saison et s’ils s’inclinent 2 à 6, ils réalisent un match courageux et encourageant pour la suite.

Les équipes 2 et 3 étaient sur des plateaux à Lioujas et Auzits et ramènent de belles victoires.

Les U11 avaient 3 équipes sur des plateaux.

Les U9 étaient sur un à Onet-le-Château et les U 7 sur un autre à Rodez. Les matchs de dimanche seniors 3 et U15 ont été annulés, cause neige.

À signaler la remise du Label jeunes FFF-Crédit agricole féminines par le District en présence de nombreuses personnalités et d’un public important, à dominante féminine, samedi soir au club house du Bouldou.