Entraygues-sur-Truyère. Le labo d’aqui dévoile son programme

Le labo d’aqui du centre social d’Entraygues présente son programme, aux Galets bleus, 15 quai du Lot, avec Minou Monta, référente famille-soutien à la parentalité.

Samedi 9 mars : initiation au qi gong, avec Nathalie à 15 heures.

Samedi 16 mars à 15 heures, café papote : pourquoi habiter la campagne ? Chacun peut partager ses raisons.

Samedi 23 mars : covoiturage à 14 heures pour le carnaval de Saint-Hippolyte.

Recyclerie ouverte de 10 heures à midi.

Samedi 30 mars : découverte du métier de relieur de livres avec Christian qui vient partager sa passion.

Le café des parents a lieu le premier samedi de chaque mois à 10 heures pour un temps convivial de paroles et d’échanges destiné aux parents qui ont envie de partager leurs expériences et d’aborder leurs préoccupations. Le café des parents permet de s’informer et d’être écouté pour retrouver confiance dans ses compétences relationnelles et son aventure de parent. Il permet aussi un soutien dans les différents moments de la vie. Sur inscription.

Le 3e samedi du mois, à 10 heures, groupe parole de pères pour échanger sur l’éducation, l’enfant au quotidien, la séparation.

Entrée libre.

Centre social : 05 65 44 49 57