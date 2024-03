Luc-la-Primaube. L’espace jeunes qualifié pour la finale Ufostreet à Paris

Dans le cadre de cette année olympique et dans une démarche favorisant l’accès au sport pour tous, dernièrement, huit jeunes de la MJC de Luc-la-Primaube ont participé à la Finale départementale Ufostreet organisée par l’Ufolep de L’Aveyron. Pour la deuxième année consécutive, l’Espace jeunes de La Primaube gagne la finale et est qualifié d’office pour la finale nationale à Paris les 22 et 23 juin prochains ! La MJC de Millau qui arrive 2e se qualifie pour la finale régionale à Toulouse, en espérant les retrouver à Paris. L’année précédente, le même groupe avait gagné sa place pour Paris mais n’avait pu y aller à cause des émeutes… C’est donc surmotivés qu’ils se sont donné les moyens de gagner une nouvelle fois cette année ! Toute l’équipe de la MJC est fière d’eux.

L’Ufostreet est une série d’événements locaux sur la France entière, se déroulant sur les city stades et complexes multisports de proximité du territoire. Ces évènements locaux se déroulent sous forme de tournois départementaux, puis régionaux, qualificatifs pour la grande finale nationale.