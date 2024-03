Rodez : le club de pêche sportif Pêche feeder compétition remporte son deuxième titre de champion de France !

Déjà champion en 2019, le club s’offre un nouveau sacre, et s’impose plus que jamais comme une référence de la pêche nationale !

Le club de pêche sportive ruthénois Pêche feeder compétition a remporté une nouvelle fois le titre de champion de France sur les berges de la rivière Creuse dans le département de l’Indre le week-end dernier. Ce championnat remplace l’édition 2023 reportée pour cause d’intempéries, c’est donc bien le titre de champion 2023 que viennent de décrocher les pêcheurs aveyronnais.

La rivière Creuse était en crue

Ce championnat s’est déroulé en deux manches dans des conditions particulières : la rivière Creuse était en crue. Pour autant, gardons et brèmes étaient bien au rendez-vous pour la pleine réussite de cette épreuve. Après une première manche remportée haut la main par les pêcheurs ruthénois, la deuxième fut nettement plus délicate. Mais forts de l’avance engrangée lors de la première mi-temps, la victoire ne pouvait leur échapper. L’équipe des pêcheurs, Gaspard Castet, Mickael Letscher, Guillaume Bregeat, Jérôme Dochez, Vincent Hurtes et Alain Andrieu était accompagnée de leurs coachs Thierry Capdeville, Bernard Lafarge et Nicolas Bousquet.

Qualifié pour les mondiaux

Après le titre de 2019, la médaille d’argent en 2021, cette nouvelle victoire confirme la domination du club sur le plan national. Elle est synonyme de qualification pour le championnat du monde des clubs qui se disputera du 27 mai au 2 juin sur le grand lac de Odivelas à proximité de Lisbonne. Un championnat qui réunira une quarantaine d’équipes. Après avoir participé à ces mêmes mondiaux en 2021 en Bulgarie et 2022 en Italie, les Ruthénois auront à cœur de mettre à profit cette expérience pour obtenir le meilleur résultat possible !